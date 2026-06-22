Cdm, ok decreto Infrastrutture. Norme stop attività e cig per caldo

Cdm, ok a decreto Infrastrutture. Tornano norme per stop attività e cig per ondate calorePolitica
Questo pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Pnrr anche in materia contabile. Provvedimenti su scorie, risorse Tav, decarbonizzazione e IA. Torna la possibilità per alcuni operatori economici “di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con accesso alla cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore”. Slitta la tassa sui pacchi
Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Pnrr anche in materia contabile. Tra le novità più importanti del decreto Infrastrutture, c’è la nuova introduzione di "norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore”.
Bozza dl infrastrutture con 14 articoli
Nei 14 articoli della bozza del decreto Infrastrutture approvato dal Cdm ci sono norme per risorse per opere compensative alla Tav, affidamento a Sogin del trattamento e smaltimento rifiuti radioattivi del reattore Rts-1 G.Galilei della Marina Militare, risorse per decarbonizzazione del settore siderurgico affidata a Dri d'Italia, risorse per percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di IA. Il decreto contiene poi provvedimenti sugli investimenti per il settore turistico, disposizioni per sicurezza approvvigionamenti energetici, articoli sull'attuazione del Pnrr, e uno sulle stime trimestrali sul saldo PA.
Arriva commissario per impianti strategici
"Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici”, si legge poi nel decreto.
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Proroga della tassa sui pacchi al primo ottobre
Nel decreto Infrastrutture c’è poi un nuovo slittamento per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell’Ue fino a 150 euro di valore. Il governo ha infatti deciso di prorogare di tre mesi, al primo ottobre, l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. Slitta così l'entrata in vigore, che sarebbe dovuta scattare il primo luglio insieme al dazio europeo di 3 euro.
Ciciliano prorogato fino al 15/9 commissario alla siccità
Tra le altre misure approvate dal Cdm ci sono la proroga, fino al 15 settembre 2026, della nomina di Fabio Ciciliano a Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, la conferma, per un ulteriore anno, del prefetto Maria Grazia Nicolò nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Deliberato il collocamento fuori ruolo, a tempo indeterminato, dell'Ambasciatrice Emanuela D'Alessandro presso la Presidenza della Repubblica, quale Consigliere per gli affari diplomatici del Presidente della Repubblica. E infine altri 35 milioni stanziati per gli stati d'emergenza per le province di Catania e Messina.
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