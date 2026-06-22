Cdm, ok decreto Infrastrutture. Norme stop attività e cig per caldo

Questo pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Pnrr anche in materia contabile. Provvedimenti su scorie, risorse Tav, decarbonizzazione e IA. Torna la possibilità per alcuni operatori economici “di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con accesso alla cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore”. Slitta la tassa sui pacchi

Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Pnrr anche in materia contabile. Tra le novità più importanti del decreto Infrastrutture, c’è la nuova introduzione di "norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore”.

Bozza dl infrastrutture con 14 articoli

Nei 14 articoli della bozza del decreto Infrastrutture approvato dal Cdm ci sono norme per risorse per opere compensative alla Tav, affidamento a Sogin del trattamento e smaltimento rifiuti radioattivi del reattore Rts-1 G.Galilei della Marina Militare, risorse per decarbonizzazione del settore siderurgico affidata a Dri d'Italia, risorse per percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di IA. Il decreto contiene poi provvedimenti sugli investimenti per il settore turistico, disposizioni per sicurezza approvvigionamenti energetici, articoli sull'attuazione del Pnrr, e uno sulle stime trimestrali sul saldo PA.

Arriva commissario per impianti strategici

"Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici”, si legge poi nel decreto.