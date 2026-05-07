È morto Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci: aveva 92 anni

È morto Gianni Cervetti, storico esponente di Pci e poi Pds, grande amico di Giorgio Napolitano, che fu fra i fondatori dell'orchestra Verdi, oggi orchestra Sinfonica di Milano di cui era ancora presidente emerito. "Faccio fatica a credere che non sia più tra noi; la sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo, frequentarlo e collaborare con lui" ha commentato l'attuale presidente dell'orchestra Ambra Redaelli. “Milanese, comunista, galantuomo”. Così Beppe Sala, sindaco di Milano, su X: “Ha attraversato la storia di questa città e del nostro Paese con intelligenza, rigore e passione civile. Per me un amico caro. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia. Ciao Gianni”.

