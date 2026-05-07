È morto Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci: aveva 92 anni

Beppe Sala, sindaco di Milano, su X: “Ha attraversato la storia di questa città e del nostro Paese con intelligenza, rigore e passione civile. Per me un amico caro"
È morto Gianni Cervetti, storico esponente di Pci e poi Pds, grande amico di Giorgio Napolitano, che fu fra i fondatori dell'orchestra Verdi, oggi orchestra Sinfonica di Milano di cui era ancora presidente emerito. "Faccio fatica a credere che non sia più tra noi; la sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo, frequentarlo e collaborare con lui" ha commentato l'attuale presidente dell'orchestra Ambra Redaelli. “Milanese, comunista, galantuomo”. Così Beppe Sala, sindaco di Milano, su X: “Ha attraversato la storia di questa città e del nostro Paese con intelligenza, rigore e passione civile. Per me un amico caro. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia. Ciao Gianni”.
Studi in economia e Ambrogino d'oro
Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Aveva studiato economia a Mosca, dove aveva conosciuto la moglie Franca Canuti con cui è stato inseparabile fino alla morte di lei. Dal 1969 al 1975, in anni delicatissimi, è stato segretario milanese e provinciale del Pci, dal 1975 al 1979 responsabile organizzativo nazionale, segretario lombardo dal 1980 all'84 e poi deputato e parlamentare europeo fino al 1994. L'anno prima pubblicò “L'oro di Mosca” sui rapporti finanziari fra il Pci e il Pcus. Fu presidente di Fondazione Isec (Istituto per la storia dell'età contemporanea) dal 2002, presidente della Fondazione Corrente, presidente della Fondazione orchestra Verdi dal 2008 al 2019, presidente dell'Associazione Italia Russa Lombardia dal 2009 al 2022, componente del consiglio d'amministrazione dell'Università Statale dal 2001 al 2006. Nel 2021 il Comune di Milano gli assegnò l'Ambrogino d'Oro. Fondò, con Umberto Eco e Mario Scognamiglio, l'Aldus Club.