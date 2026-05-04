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Politica

Supermedia YouTrend: quadro stabile, opposizioni in lieve vantaggio

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

La Supermedia YouTrend conferma un quadro stabile: Fratelli d’Italia resta primo, seguita dal Partito Democratico. Il campo largo sale al 45,6% e supera di un punto il centrodestra, più per riequilibri interni che per veri spostamenti di voto

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