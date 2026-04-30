Giorgetti: "Su scostamento di bilancio decide il Parlamento"

Sullo scostamento "decide il Parlamento". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti arrivando alla Camera per l'esame del Dfp. Rispondendo ai giornalisti che facevano notare come nella risoluzione di maggioranza ci fosse solo il riferimento alla flessibilità e non allo scostamento, Giorgetti ha risposto "di usare gli strumenti previsti dalla governance europea" tra cui rientrano anche "gli articoli 25 e 26".