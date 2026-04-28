Nordio da Mantovano: "Incontro su provvedimenti sulla giustizia"

A quanto si è appreso, il colloquio era in programma da qualche giorno e aveva ad oggetto l'esame di alcuni provvedimenti in materia di giustizia. Il Guardasigilli è stato nella sede del governo per oltre un'ora

Nella giornata odierna il ministro della Giustizia, Carlo Nordio è stato a palazzo Chigi, dove ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. A quanto si è appreso, il colloquio era in programma da qualche giorno e aveva ad oggetto l'esame di alcuni provvedimenti in materia di giustizia. Il Guardasigilli, da poco andato via, è stato nella sede del governo per oltre un'ora.

Le opposizioni: "Nordio venga in Aula sulle carceri"

Proprio in queste ore, già calde per il caso Minetti che incombe sul ministero della Giustizia, M5s, Avs, Pd, Iv e Azione nell'Aula della Camera hanno chiesto un'informativa al ministro della sul tema delle carceri. I deputati di opposizione - prima tra tutti la pentastellata Valentina D'Orso - hanno fatto riferimento in particolare al caso della rimozione dei frigoriferi dalle celle, che dovrebbero andare a finire in spazi comuni e a uso limitato. "Il tema dei frigo è solo ultimo degli aspetti di accanimento nei confronti dei detenuti", ha affermato Roberto Giachetti (Iv). "C'è un disegno del governo affiché si crei una situazione di disordine al fine di passare da un'impostazione securitaria ad un'impostazione securitaria materiale". La dem Michela Di Biase ha rimarcato come l'avvicinarsi della stagione estive imponga delle risposte.