Premio Strega, Mattarella: "Benefici se potenti leggessero di più"

Il ruolo della cultura nella nuova Italia

Nel corso dell'incontro, il presidente Mattarella ha richiamato "il contributo decisivo della cultura nell'accompagnare l'avvio della nuova Italia". Un contributo in quel periodo storico servì "per togliere dalle mani le armi e mettere nelle mani un libro". A ottant'anni dalla nascita del Premio Strega, il capo dello Stato ha sottolineato come da questa iniziativa sia giunto "un messaggio che ha esortato a leggere, quindi a riflettere, a cercar di comprendere" del quale "avvertiamo il bisogno, in maniera molto intensa, anche in questo periodo" perché serve "a cercar di comprendere gli avvenimenti e come rifuggire da tentazioni". Il presidente ha poi aggiunto: "Se mi è consentita una battuta, è che se alcuni potenti del mondo, anziché coltivare improbabili e immaginarie autobiografie, si dedicassero a leggere, probabilmente avremmo tutti un grande beneficio".