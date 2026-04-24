Sono convinto – ha spiegato in una nota l'ex capo della comunicazione dei 5 Stelle - che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle. Credo che si debba partire dal livello locale"

Rocco Casalino scende in campo. "Mi candido al Consiglio comunale di Ceglie Messapica. Sono convinto – ha spiegato in una nota - che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle. Credo che si debba partire dal livello locale". "Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche. Ogni vittoria locale contribuisce – ha concluso l’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte - a generare un'onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese".