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Rocco Casalino, ex portavoce Conte si candida alle elezioni comunali a Ceglie Messapica

Politica

Sono convinto – ha spiegato in una nota l'ex capo della comunicazione dei 5 Stelle - che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle. Credo che si debba partire dal livello locale"

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Rocco Casalino scende in campo. "Mi candido al Consiglio comunale di Ceglie Messapica. Sono convinto – ha spiegato in una nota - che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle. Credo che si debba partire dal livello locale". "Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche. Ogni vittoria locale contribuisce – ha concluso l’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte - a generare un'onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese".

Le amministrative il 24 e 25 maggio 

L'ex capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle sarà candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica per le amministrative che si terranno il 24 ed il 25 maggio prossimi. Da giorni si discuteva di questa ipotesi, poi l'annuncio dello stesso Casalino, originario del comune in provincia di Brindisi, in lizza come consigliere con il centrosinistra in una lista che vedrà al proprio interno rappresentanti del M5S e rappresentanti della società civile. 

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