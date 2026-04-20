Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla MSI

Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell’inaugurazione del Tattoo Fest a Lecce dove la sindaca è arrivata accompagnata da due amici fidati
Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l’80esimo anniversario e in cui Poli Bortone ha iniziato la sua lunga carriera politica.
Il tatuaggio a 82 anni
A 82 anni Adriana Poli ha deciso che era arrivato il momento di suggellare il suo amore per la politica e si è fatta tatuare la scritta MSI, acronimo del Movimento Sociale Italiano, il partito post-fascista guidato da Giorgio Almirante, di cui è sempre stata orgogliosa militante e burocrate. Il momento propizio è arrivato durante una visita agli stand del Lecce Tattoo Fest, il festival patrocinato dalla Regione Puglia e organizzato nella città che amministra di nuovo dal giugno del 2024.