Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla MSI

Politica
©Ansa

Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell’inaugurazione del Tattoo Fest a Lecce dove la sindaca è arrivata accompagnata da due amici fidati

ascolta articolo

Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l’80esimo anniversario e in cui Poli Bortone ha iniziato la sua lunga carriera politica.

©Ansa

Il tatuaggio a 82 anni

A 82 anni Adriana Poli ha deciso che era arrivato il momento di suggellare il suo amore per la politica e si è fatta tatuare la scritta MSI, acronimo del Movimento Sociale Italiano, il partito post-fascista guidato da Giorgio Almirante, di cui è sempre stata orgogliosa militante e burocrate. Il momento propizio è arrivato durante una visita agli stand del Lecce Tattoo Fest, il festival patrocinato dalla Regione Puglia e organizzato nella città che amministra di nuovo dal giugno del 2024.

Politica: Altre notizie

Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla MSI

Politica

Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell’inaugurazione del Tattoo Fest a Lecce dove la sindaca è...

Governo, si stringe per completare la squadra: cosa sapere

Politica

Più volte rimandata per questioni e visite internazionali, potrebbe essere quella di mercoledì...

ESTERNO DI PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO (ROMA - 2009-10-28, Antonia Cesareo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Decreto sicurezza, deroga coltelli e fermo preventivo: cosa prevede

Politica

Il provvedimento ha ottenuto il 17 aprile il via libera al Senato, e ora si prepara a tappe...

Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri: scoppia polemica

Politica

Nel decreto approvato ieri dal Senato, un emendamento della maggioranza introduce un compenso per...

Salvini: "No a esercito europeo di Macron, sì a gas e petrolio russi"

Politica

Il comizio del leader della Lega in piazza Duomo a Milano per il raduno dei patrioti ha toccato...

Politica: I più letti