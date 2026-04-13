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Politica

Supermedia YouTrend: campo largo avanti, Lega torna a crescere

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

La Supermedia YouTrend conferma un quadro in lento movimento: FdI resta primo ma sotto i picchi, il PD cresce ancora, la Lega recupera terreno mentre calano M5S e FI. Il campo largo mantiene un lieve vantaggio sul centrodestra, con equilibri ancora incerti

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