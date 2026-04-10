Pd richiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano pronto a lasciare

Pd chiede di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Fiano pronto a lasciarePolitica
L'esponente di Sinistra per Israele rende pubblica la sua posizione in un post: "Difficile se non impossibile rimanere in un partito così"
Emanuele Fiano annuncia di essere pronto a lasciare il Partito democratico dopo la nuova richiesta di sospendere il gemellaggio tra il Comune di Milano e Tel Aviv portata in Consiglio comunale dalla capogruppo dem Beatrice Uguccioni a seguito dei bombardamenti su Gaza e il Libano.
"Così si mettono il cuore in pace"
"Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv - ha scritto l'esponente di Sinistra per Israele sul suo profilo Facebook attaccando quelli che forse ancora per poco sono i suoi colleghi di partito -. Vedo che appoggiano questa richiesta portata in Aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli. Bravi, complimenti, vi siete messi il cuore in pace così. È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così".
"La Tel Aviv che lavora da sempre per la pace"
Fiano ha proseguito: "Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra da sempre, ricordando le proteste in Israele contro la guerra e il premier Netanyahu. È un'idea geniale, di alta politica, utilissima alla pace. È un classico della semplificazione manichea, da una parte sta solo il male, dall'altra il bene. E con la prima parte bisogna recidere ogni rapporto. Come non averci pensato prima?". L'esponente del Pd ha concluso: "Mi pare evidente che sia un grande contributo alla pace, nel giorno in cui 600 cattedratici israeliani denunciano, firmandosi, la violenza dei coloni che vogliono cacciare i palestinesi dalla Cisgiordania in barba a qualsiasi diritto nazionale e internazionale o anche a qualsiasi principio di umanità. Quando ho cominciato a frequentare il Pci milanese e poi il Pds si organizzavano incontri con la sinistra israeliana e quella palestinese e addirittura viaggi in Israele e Palestina per capire, per conoscere, per studiare (parola ormai desueta) e per farsi protagonisti del dialogo. Mai visto niente del genere nel partito di oggi. Mai visto chiedere un contributo a chi questa storia terribile la frequenta da decenni, mai visto aprire una discussione".
Il post di Majorino
Tra i sostenitori della proposta anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia: "Il governo stragista e genocida di Netanyahu prosegue la sua folle azione in Libano. Una strategia che non trova ostacoli, assecondata da buona parte del mondo, che sembra aver scelto la via del silenzio - aveva scritto il 9 aprile sui suoi social -. Se le grandi istituzioni internazionali restano a guardare, Milano può scegliere di non essere complice. Sostengo con convinzione la linea assunta dal segretario provinciale Alessandro Capelli, da tutto il Pd Milano Metropolitana, dalle forze di centrosinistra e da numerose associazioni. Un piccolo gesto simbolico? Forse. Ma, di fronte a questo scempio, l'indifferenza è l'unica opzione che non possiamo permetterci".