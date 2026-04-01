Beppe Grillo rivendica il simbolo e il nome del Movimento 5 Stelle e fa causa a ContePolitica
Il fondatore del Movimento ha deciso di ricorrere alle vie legali per ottenere la titolarità del simbolo e del nome da lui creati nel 2009. Se il giudice dovesse dargli ragione, Conte sarà costretto a cambiare tutto. L’udienza è fissata per luglio. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta”, scrive sui social l'ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo. Conte, intanto, lancia l’uscita della sua biografia
La battaglia di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte non si ferma. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è deciso a rivendicare la titolarità del simbolo e del nome del partito e, per ottenerla, è disposto ad andare per vie legali. L’ex garante del M5S ha notificato alla sede del Movimento presieduto da Conte l'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma. La prima udienza è fissata nel mese di luglio 2026. Spetterà quindi a un giudice stabilire se Giuseppe Conte potrà ancora utilizzare lo stesso simbolo e lo stesso nome che nel 2009 Beppe Grillo scelse per il suo Movimento.
Ex parlamentare 5S appoggia Grillo: “Ridategli il simbolo”
A confermare la notizia sui social è l'ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo. "La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa”, si legge nel post. “E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il MoVimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta”. Poi l’appello: “Se vi rimane ancora un po' di dignità, ridate il simbolo e il nome del MoVimento a Beppe. E andate per la vostra strada. Fatevi il vostro simbolo. Loro, purtroppo, non credo molleranno. Noi nemmeno. Forza Beppe!".
Libro di Conte in uscita
L’azione legale intentata da Grillo arriva in un momento cruciale per il Movimento. Giuseppe Conte è in piena campagna elettorale per le primarie: una svolta progressista che ha preso maggiore slancio dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Non è un caso che proprio in questi giorni il leader pentastellato abbia annunciato l’uscita, il prossimo 14 aprile, del suo nuovo libro. "Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia" è il titolo della biografia di Conte che narra parti della sua vita, ricostruisce snodi della sua vita professionale e della sua ascesa politica e racconta anche i dettagli sulla rottura con Grillo. "Di fronte alle ingiustizie del nostro tempo - scrive l'ex premier lanciando l'uscita del libro - dobbiamo sentire il dovere di reagire, mettendo in campo competenze, passione, coraggio per difendere i diritti di coloro che hanno perso ogni tutela, per riaffermare i valori che ci tengono insieme".