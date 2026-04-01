Il fondatore del Movimento ha deciso di ricorrere alle vie legali per ottenere la titolarità del simbolo e del nome da lui creati nel 2009. Se il giudice dovesse dargli ragione, Conte sarà costretto a cambiare tutto. L’udienza è fissata per luglio. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta”, scrive sui social l'ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo. Conte, intanto, lancia l’uscita della sua biografia ascolta articolo

La battaglia di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte non si ferma. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è deciso a rivendicare la titolarità del simbolo e del nome del partito e, per ottenerla, è disposto ad andare per vie legali. L’ex garante del M5S ha notificato alla sede del Movimento presieduto da Conte l'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma. La prima udienza è fissata nel mese di luglio 2026. Spetterà quindi a un giudice stabilire se Giuseppe Conte potrà ancora utilizzare lo stesso simbolo e lo stesso nome che nel 2009 Beppe Grillo scelse per il suo Movimento.

Ex parlamentare 5S appoggia Grillo: “Ridategli il simbolo” A confermare la notizia sui social è l'ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo. "La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa”, si legge nel post. “E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il MoVimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta”. Poi l’appello: “Se vi rimane ancora un po' di dignità, ridate il simbolo e il nome del MoVimento a Beppe. E andate per la vostra strada. Fatevi il vostro simbolo. Loro, purtroppo, non credo molleranno. Noi nemmeno. Forza Beppe!".