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Politica

Supermedia Youtrend, effetto referendum: il Campo largo sorpassa il centrodestra

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

C'è il calo di Fratelli d'Italia ma anche, e soprattutto, il primo sorpasso registrato da mesi sulle forze di maggioranza: la potenziale alleanza dei progressisti appare rafforzata. Ecco i primi dati dopo la consultazione referendaria e la bocciatura della riforma della giustizia. La Supermedia Youtrend

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