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Politica

Meloni, la settimana più buia

Andrea Bonini
©Getty

La batosta del referendum rompe il mito di invincibilità di GIorgia Meloni che ora evoca un  cambio di rotta. Dopo aver ordinato le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi avverte: “non copro più nessuno, chi sbaglia paga”.  Ma con la caccia  ai responsabili si perde anche l’analisi della sconfitta

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