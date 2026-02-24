Vannacci entra ufficialmente nell'Ens, gruppo dell'ultradestra del AfD

Lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. "E' un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha commentato il generale

Il Generale Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Esn, la famiglia sovranista fondata dall'AfD, lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. "E' un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.

"Difenderemo la sovranità nazionale contro il federalismo europeo"

"Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre". Lo ha detto l'ex eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, nel corso della conferenza stampa al Parlamento europeo per annunciare la sua entrata nel gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane.