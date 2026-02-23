Offerte Sky
Meloni: "Io al Festival? Notizia inventata, non siamo al FantaSanremo"

Politica

La smentita in un post sui social: "Forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale", scrive la premier italiana

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarà a Sanremo. Lo conferma la stessa premier italiana sui social. "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti", scrive in un post su X Meloni.

"Non è FantaSanremo"

"Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto - ironizza la presidente del Consiglio - forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale".

"Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica", conclude Meloni.

