Roberto Vannacci dovrebbe uscire dalla Lega nelle prossime ore. Sarebbe questo l'esito dell'incontro avuto con Matteo Salvini ieri, secondo quanto confermato da diverse fonti del partito dopo le indiscrezioni di stampa. L'annuncio, secondo il Corriere della Sera, potrebbe arrivare già oggi pomeriggio e a ufficializzare l'addio del generale al Carroccio dovrebbe essere il segretario Salvini. Alle 16 è in programma il Consiglio federale della Lega. "Per ora non rilasciamo dichiarazioni", ha fatto sapere lo staff di Vannacci all'Eurocamera. Il generale è chiuso da questa mattina all'interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles. La settimana scorsa Vannacci ha registrato un nuovo simbolo, “ Futuro nazionale ”: l'eventuale formazione con cui potrebbe correre alle Politiche.

L’incontro tra Salvini e Vannacci

L'incontro tra Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, e il leader del partito Salvini è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio. Salvini, prima del faccia a faccia, aveva assicurato: "La Lega sta crescendo, c'è spazio per tutti, non ho preoccupazioni che ci siano sensibilità diverse". E alla domanda se Vannacci stesse per andare via, aveva risposto: "No no, perchè dovrebbe andarsene. C'è spazio per tutti: Vannacci, Zaia, Giorgetti". Tuttavia, l'incontro non sarebbe andato come previsto da Salvini e i due avrebbero deciso, come riporta il Corriere, per una "separazione consensuale" dalla Lega. "Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra", avrebbe detto, sempre secondo il giornale, Vannacci a Salvini. Dopo l'incontro il segretario del Carroccio, secondo quanto emerge, parlando con alcuni dirigenti sarebbe stato molto chiaro e deciso sulla linea che ha scelto con il generale: o dentro o fuori, basta ambiguità.

Il Consiglio federale della Lega

Il faccia a faccia, quindi, non avrebbe avuto un buon esito. Tanto che dopo l'incontro Salvini avrebbe deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del Consiglio federale del partito con all'ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. "Il Consiglio sarà dedicato principalmente al tema sicurezza. Non sono previste comunicazioni di altra natura e sono stati convocati tutti i quattro vicesegretari", ha precisato in mattinata una nota della Lega. La riunione è in presenza e in collegamento, con Salvini presente in via Bellerio a Milano. "Sono a Bruxelles. Vedrò eventualmente se riesco a collegarmi", ha fatto sapere Vannacci.