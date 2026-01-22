La proposta è ora all'esame della commissione Giustizia e verrà votata la prossima settimana. Al centro del testo resta di fatto il principio del "dissenso" ad un atto sessuale. In particolare nel provvedimento si chiarisce che "la volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso". Ecco cosa cambia e le reazioni delle opposizioni

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all'esame della commissione Giustizia e che verrà votata la prossima settimana. Al centro del testo resta di fatto il principio del "dissenso" ad un atto sessuale. In particolare nel provvedimento si chiarisce che "la volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostante del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso".

La proposta

Nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, sparisce però la parola consenso - nel testo approvato alla Camera si parla di "consenso libero e attuale" a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato - che era al centro dell'accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd, Elly Schlein. Inoltre, le pene vengono distinte. Infatti per la la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all'unanimità in prima lettura. Resta, invece, il range di 6-12 anni qualora "il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa". La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, "nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità". Nel testo riformulato si parla poi di "volontà contraria all'atto sessuale" da parte di una persona. E in particolare nel secondo paragrafo, si dice che quella "deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso". Si specifica, inoltre, che "l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso".