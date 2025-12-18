Il Papa a sorpresa in Senato incontra La Russa

Offerte Sky
ascolta articolo

Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama dove sono previsti una serie di incontri, a partire da quello con il presidente del Senato Ignazio la Russa.

Papa Leone XIV visiterà  la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, allestita nella biblioteca del Senato, in occasione del Giubileo. Ad attenderlo in piazza della Minerva ci sono il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario generale Federico Toniato. La Bibbia di Borso d'Este è uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale italiana. Realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, l'opera rappresenta una delle massime espressioni dell'arte della miniatura.

