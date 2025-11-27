Minacce a Santanchè: “Identificato autore, grazie forze ordine”

La ministra del Turismo ha ricevuto minacce di morte da un utente Facebook che dopo le segnalazioni è stato individuato. "Vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti", ha commentato Santanchè. Solidarietà e vicinanza dal mondo della politica

È stato identificato l’autore delle minacce di morte dirette a Daniela Santanchè. A darne notizia è stata la stessa ministra del Turismo a margine del BizTravel Forum 2025 oggi a Milano. “Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L'unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle”: queste le parole scritte alla ministra da un utente di Facebook che, dopo la segnalazione, è stato individuato dalle autorità. "Penso sia devastante che ci sia un clima di odio e si arrivi appunto a minacciare le persone di morte. Questo lo trovo brutto, ma non fa niente: vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti", ha commentato Santanchè ringraziando “le Forze dell'Ordine per il grande lavoro che hanno fatto. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni".