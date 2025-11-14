Caso Visibilia, sospeso il processo per Santanchè: atti al Senato

A deciderlo è stato il giudice monocratico di Roma. La ministra del Turismo risulta imputata per diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia Editore Spa
Sospeso il processo alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. A deciderlo è stato il giudice monocratico di Roma in relazione al caso che vede la ministra imputata di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia Editore Spa. Il tribunale ha inviato gli atti al Senato, così come sollecitato dai difensori di Santanchè, per vagliare la condizione di procedibilità in relazione all'applicazione del comma 1 dell'art. 68 della Costituzione che prevede l'insindacabilità delle opinioni espresse in aula al Senato.
Daniela Santanchè e il caso Visibilia: cosa è successo
Nel giugno 2023 la trasmissione 'Report' diffondeva la notizia di indagini a carico della ministra del Turismo per una gestione scorretta dei conti del gruppo Visibilia, da lei fondato. Lei negava, ma poi è emerso come fosse iscritta nel registro degli indagati della Procura di Milano dall'ottobre 2022. Nel gennaio 2025 è stato disposto il rinvio a giudizio. Il 20 maggio l'udienza preliminare per il filone sulle presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante il Covid