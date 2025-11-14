Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Caso Visibilia, sospeso il processo per Daniela Santanchè: atti al Senato

Politica
©Ansa

A deciderlo è stato il giudice monocratico di Roma. La ministra del Turismo risulta imputata per diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia Editore Spa

ascolta articolo

Sospeso il processo alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. A deciderlo è stato il giudice monocratico di Roma in relazione al caso che vede la ministra imputata di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia Editore Spa. Il tribunale ha inviato gli atti al Senato, così come sollecitato dai difensori di Santanchè, per vagliare la condizione di procedibilità in relazione all'applicazione del comma 1 dell'art. 68 della Costituzione che prevede l'insindacabilità delle opinioni espresse in aula al Senato.

FOTOGALLERY

©Ansa

La ministra del Turismo Daniela Santanche' durante lÕevento di chiusura della manifestazione politica di Fratelli dÕltalia (Fdl), Atreju la via italiana, al Circo Massimo, Roma, 15 dicembre 2024. ANSA/ANGELO CARCONI
1/12
Politica

Daniela Santanchè e il caso Visibilia: cosa è successo

Nel giugno 2023 la trasmissione 'Report' diffondeva la notizia di indagini a carico della ministra del Turismo per una gestione scorretta dei conti del gruppo Visibilia, da lei fondato. Lei negava, ma poi è emerso come fosse iscritta nel registro degli indagati della Procura di Milano dall'ottobre 2022. Nel gennaio 2025 è stato disposto il rinvio a giudizio. Il 20 maggio l'udienza preliminare per il filone sulle presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante il Covid

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Caso Visibilia, sospeso il processo per Santanchè: atti al Senato

Politica

A deciderlo è stato il giudice monocratico di Roma. La ministra del Turismo risulta imputata per...

Manovra, cosa chiedono i partiti con gli emendamenti

Politica

L’iter della manovra prosegue in Parlamento: accanto al lavoro sulle risorse procede la messa a...

Ucraina, Tajani: "Nuovo pacchetto di aiuti dall'Italia a Kiev"

Politica

“E’ già pronto un nuovo pacchetto di materiale militare, che firmeremo nelle prossime ore". Lo...

Elezioni regionali in Campania, come e quando si vota

Politica

La Campania è una delle tre regioni che, insieme a Puglia e Veneto, è chiamata al voto il 23 e il...

Mattarella nella sede dell’Enav, è la prima visita di un presidente

Politica

Il capo dello Stato, l’11 novembre, ha visitato il Centro di Controllo d'Area di Roma. Qui sono...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita il Centro Radar Acc (Area control center) di Enav a Ciampino, 11 novembre 2025. ANSA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE/PAOLO GIANDOTTI +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Politica: I più letti