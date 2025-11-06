M5s, Rocco Casalino lascia ruolo nella comunicazione: "Nuove sfide"

"Dopo 12 anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali", ha detto Casalino. Per lui si parla di un ruolo di primo primo in un giornale online, ma non ci sono conferme ufficiali

Rocco Casalino ha annunciato che lascerà la gestione della comunicazione del Movimento 5 stelle, di cui si occupava dal 2013, di comune comune accordo con Giuseppe Conte. "Dopo 12 anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali", ha detto Casalino. Oggi, ha aggiunto, "guardo con rispetto e vicinanza al percorso del Movimento, ma sento il bisogno di un cammino più autonomo, di una libertà creativa diversa. Il giornalismo è sempre stata una mia passione e voglio mettermi alla prova in questo campo". Probabile un ritorno alle origini: "Sarò di nuovo in tv e ho in cantiere un progetto editoriale più complesso. Ora però è ancora presto per parlarne".

Smentiti gli scricchiolii con Giuseppe Conte

Alcune persone a lui vicine hanno detto a Repubblica che dirigerà un giornale online, senza specificare quale, ma lui non ha confermato questa versione. Tra lui e Conte, spiegano i grillini, non ci sono fratture politiche. Il rapporto con il M5s "rimane sempre saldo". Tanto che Casalino ha lavorato con lo staff fino all’ultimo "per garantire una transizione ordinata e non compromettere la piena funzionalità della macchina organizzativa".