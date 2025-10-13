Roma, al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia

A Roma dal 14 al 24 ottobre prende il via il Festival della Diplomazia, giunto alla sua XVI edizione. Offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e online, trasmessi in diretta o in differita sul sito ufficiale del Festival (www.festivaldelladiplomazia.eu) e sul canale YouTube DiplomacyChannel.

Le nuove produzioni online

Tra gli appuntamenti digitali la nuova serie di video-conversazioni “Simboli, condizioni, cause ed effetti: Il costo dei principi”, ideata e condotta da Michele Gerace, fondatore della Scuola della Complessità. Il format propone 14 video-conversazioni, in programma sul sito del Festival ogni giorno alle ore 13:00 (e in alcuni casi anche alle 19:00), offrendo un viaggio transdisciplinare tra scienza, cultura e valori.

L’obiettivo è esplorare, da prospettive differenti, il significato profondo dei principi: cosa significa averne uno, difenderlo e pagarne il prezzo. Ogni principio comporta un costo — in libertà, responsabilità, salute, tempo o denaro — ma rappresenta anche la base della nostra convivenza civile.

I protagonisti

Parteciperanno all'evento Silvia Andreoli, Paolo D’Achille, Rosita D’Angiolella, Andrea Carandini, Andrea Cangini, Francesco Cicione, Cristina Costarelli, Ferruccio De Bortoli, Federico Iadicicco, Andrea Monda, Narciso Mostarda, Lucia Ronchetti, Roberto Sgalla e Giorgio Vallortigara.

Il programma

Accanto a questa rubrica, il Festival proporrà anche la serie di video lezioni curate da Carmine Soprano, economista e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, dal titolo: “Dazi, prezzi ed altri screzi – Geopolitica ed economia al tempo di Donald Trump”, in programma ogni giorno alle ore 15:00.