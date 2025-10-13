Esplora tutte le offerte Sky
Roma, al via la XVI Edizione del Festival della Diplomazia

Politica

Dal 14 al 24 ottobre la Capitale torna centro internazionale del confronto tra politica, scienza, cultura ed economia. Online il programma completo del Festival 2025.

ascolta articolo

A Roma dal 14 al 24 ottobre prende il via il Festival della Diplomazia, giunto alla sua XVI edizione. Offrirà un ampio calendario di incontri, tavole rotonde e conversazioni, con eventi in presenza e online, trasmessi in diretta o in differita sul sito ufficiale del Festival (www.festivaldelladiplomazia.eu) e sul canale YouTube DiplomacyChannel.

 

Le nuove produzioni online

 

Tra gli appuntamenti digitali la nuova serie di video-conversazioni “Simboli, condizioni, cause ed effetti: Il costo dei principi”, ideata e condotta da Michele Gerace, fondatore della Scuola della Complessità. Il format propone 14 video-conversazioni, in programma sul sito del Festival ogni giorno alle ore 13:00 (e in alcuni casi anche alle 19:00), offrendo un viaggio transdisciplinare tra scienza, cultura e valori.

 

L’obiettivo è esplorare, da prospettive differenti, il significato profondo dei principi: cosa significa averne uno, difenderlo e pagarne il prezzo. Ogni principio comporta un costo — in libertà, responsabilità, salute, tempo o denaro — ma rappresenta anche la base della nostra convivenza civile.

 

I protagonisti 

Parteciperanno all'evento Silvia Andreoli, Paolo D’Achille, Rosita D’Angiolella, Andrea Carandini, Andrea Cangini, Francesco Cicione, Cristina Costarelli, Ferruccio De Bortoli, Federico Iadicicco, Andrea Monda, Narciso Mostarda, Lucia Ronchetti, Roberto Sgalla e Giorgio Vallortigara.

Il programma

Accanto a questa rubrica, il Festival proporrà anche la serie di video lezioni curate da Carmine Soprano, economista e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, dal titolo: “Dazi, prezzi ed altri screzi – Geopolitica ed economia al tempo di Donald Trump”, in programma ogni giorno alle ore 15:00.

