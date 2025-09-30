L'emorragia dell'affluenza: gli italiani sempre più lontani dalle urne

Rispetto alle politiche del 2001, nel 2022 si sono persi 17 punti percentuali di affluenza (e 29 rispetto al 1976). Se in passato alti tassi di astensionismo si registravano soprattutto nelle consultazioni considerate meno decisive, come le europee, oggi questo fenomeno riguarda tutte le elezioni. Le radici del problema risalgono almeno allo scandalo di Tangentopoli. Ma il fenomeno dell’astensione si è amplificato negli anni, spinto da crisi economiche, debolezza di partiti e candidati, e crescente sfiducia