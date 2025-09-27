Ilaria Salis, per legali italiani Budapest può fare un nuovo processo

Esplora tutte le offerte Sky
Ilaria Salis, per i legali italiani Budapest può fare un nuovo processo

Politica

Secondo Eugenio Losco e Mauro Straini, il procedimento in corso potrebbe arrivare a sentenza prima della fine del mandato dell'europarlamentare, ma anche "venuta meno l'immunità, la procura ungherese potrà emettere una nuova citazione a giudizio per ricominciare il processo"

ascolta articolo

"In relazione alla dichiarazione del giudice del tribunale di Budapest sull'annullamento del processo a carico della signora Ilaria Salis in caso di conferma dell'immunità, si precisa che ovviamente questa circostanza determinerebbe l'impossibilità di continuare il processo attualmente in corso. Il processo dunque procederebbe solo nei confronti degli altri coimputati tedeschi. La posizione della signora Salis verrebbe stralciata. Ma ciò non significa affatto che il tribunale ungherese non potrà più procedere nei suoi confronti". A spiegarlo sono stati Eugenio Losco e Mauro Straini, legali italiani di Ilaria Salis. Il processo in corso potrebbe infatti arrivare a sentenza prima della fine del mandato di Ilaria Salis, ma Losco e Straini hanno spiegato che, "venuta meno l'immunità, la procura potrà emettere una nuova citazione a giudizio per ricominciare il processo".

Il legale: "Con immunità annullamento processo è tecnico"

L'annullamento eventuale del processo penale a carico di Salis, annunciato dal giudice in caso l'immunità dell'eurodeputata non venisse revocata dall'Assemblea del Parlamento europeo, ha un motivo tecnico, ha spiegato l'avvocato Gyorgy Magyar che sostiene la difesa nel processo. Il giudice Jozsef Sos ha fatto l'annuncio all'ultima udienza del processo alla Corte municipale di Budapest. "È inutile proseguire il processo se l'immunità non sarà revocata. Invece la Procura potrà sempre rinviare di nuovo a giudizio se le condizioni cambieranno", ha detto l'avvocato all'Ansa

Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''

