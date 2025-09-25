Sanità, sicurezza e fine vita: su cosa si gioca il voto nelle Marche
Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra, e Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, si sono sfidati negli studi di Sky TG24. I temi del dibattito, dalla rinuncia alle cure al salario minimo, decideranno il voto del prossimo 28 e 29 settembre e avranno eco sulla politica nazionale. Ecco perché le elezioni nelle Marche – per molti, l’Ohio d’Italia – sono decisive per maggioranza e opposizione
