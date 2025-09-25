Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Sanità, sicurezza e fine vita: su cosa si gioca il voto nelle Marche

Andrea Ceredani

©Ansa

Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra, e Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, si sono sfidati negli studi di Sky TG24. I temi del dibattito, dalla rinuncia alle cure al salario minimo, decideranno il voto del prossimo 28 e 29 settembre e avranno eco sulla politica nazionale. Ecco perché le elezioni nelle Marche – per molti, l’Ohio d’Italia – sono decisive per maggioranza e opposizione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ