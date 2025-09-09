Lega, è polemica su Roberto Vannacci. Salvini: "È un valore aggiunto"

È polemica nella Lega per il ruolo di Roberto Vannacci. L'ex generale ed europarlamentare è finito al centro del dibattito per il suo protagonismo all'interno del Carroccio, del quale ricopre la carica di vicesegretario. Come riporta Il Sole 24 Ore , a lamentarsi sarebbero stati alcuni membri del partito, tra cui Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, il quale avrebbe dichiarato che Vannacci “è spesso nella zona di Varese per iniziative che coinvolgono leghisti ma di cui il partito, di cui è vicesegretario, non sa nulla”. “Credo sia arrivato il momento di sedersi attorno a un tavolo con Vannacci per confrontarsi con la massima sincerità per il bene della Lega”, ha suggerito Romeo. Il vicepremier e segretario del Carroccio, Matteo Salvini, però non è d'accordo. “Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti.

Lo scontro Lega-Vannacci

Anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, si è unito alle polemiche sostenendo che “se Vannacci continua a muoversi in questo modo, il rapporto non si recupera. Sono anche convinto, come dice Romeo, che sia necessario un chiarimento con Vannacci, prima di Pontida, per evitare che ci siano ancora dubbi su questa situazione”. Poi ha aggiunto: “L'ex generale inizi a rispettare le regole della Lega. Se non gli vanno bene, faccia il suo partito. Se invece dice di volerle cambiare, vuol dire che vuole puntare alla leadership e a me questo non sta bene”. Centinaio ha poi ribadito che l'europarlamentare “è entrato in un partito strutturato, che ha già un suo leader. Ed è il nostro segretario che prende le decisioni. Se vuole essere accettato, è Vannacci che deve salvinizzarsi”. L'ex generale ha replicato agli attacchi sostenendo di “andare avanti tutti insieme per una Lega sempre più grande e influente”. Poiu ha aggiunto: “Ognuno porta il meglio di sé».

Salvini: “Vannacci è un valore aggiunto”

In una nota, il vicepremier Matteo Salvini ha cercato di smorzare la polemica. “Siamo troppo impegnati a lavorare, per dedicare tempo a polemiche o altro. Sindaci, governatori, ministri, parlamentari ed europarlamentari, ognuno con la testa al proprio ruolo e ai cittadini. Stiamo poi preparando una grande Pontida ’25, domenica 21 settembre ci saranno migliaia di persone da tutta Italia, e sul palco tutti i big della Lega che, ognuno col proprio stile e la propria personalità, stanno facendo crescere il Movimento”, ha spiegato il leader del Carroccio. “Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi. Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme» ha scritto il segretario del partito.