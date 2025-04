Caso Vannacci, gip di Roma archivia fascicolo su falso ideologico

L'indagine riguardava il periodo in cui il generale aveva svolto il ruolo di addetto alla Difesa a Mosca. "Il generale Vannacci ha sempre agito in buona fede e senza alcuna volontà di alterare la verità o di ottenere indebiti benefici”, ha commentato il legale Giorgio Carta dopo l’archiviazione

Archiviate le indagini per falso ideologico a carico del generale Roberto Vannacci. La decisione del Gip di Roma arriva in seguito alla proposta avanzata dal pm Antonio Clemente di chiudere il procedimento contro Vannacci, per il quale pendeva un’accusa di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. L’ipotesi di reato riguardava alcune dichiarazioni sottoscritte dal generale durante il suo incarico di Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca. A rendere nota l’archiviazione sono stati i suoi legali, Giorgio Carta e Massimiliano Manzo.