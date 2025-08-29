Salvini in udienza da Papa Leone: "Sue parole di pace da ascoltare"

Esplora tutte le offerte Sky
Salvini in udienza da Papa Leone: "Sue parole di pace sono da ascoltare e perseguire"

Politica
©Ansa

All'incontro in Vaticano erano presenti anche la figlia del ministro, Mirta, il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, e il capo segreteria del ministro, Daniele Bertana. Tra i temi trattati opere pubbliche, trasporti e infrastrutture con particolare riferimento al Giubileo

Udienza questa mattina tra Papa Leone XIV e Matteo Salvini. Un incontro che il vice premier e Ministro ha vissuto con “grande emozione e commozione”. “Le sue parole di pace - ha detto Salvini - sono una esortazione che tutti i leader mondiali devono ascoltare e perseguire. Per quanto mi compete, farò di tutto per offrire il mio contributo affinché prevalga il dialogo sulle armi". Insieme al ministro, al Vaticano, c'erano anche la figlia Mirta, il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba e Daniele Bertana, capo segreteria del ministro.

I temi

Durante l'incontro con il Santo Padre, il leader della Lega ha parlato, tra le altre cose, di opere pubbliche, trasporti e infrastrutture con particolare riferimento al Giubileo. "È necessario costruire ponti anche per avvicinare i popoli", ha sottolineato Matteo Salvini, come riportano fonti Lega, nel corso del suo incontro con Papa Leone, ribadendo la sua attenzione per il tema della pace.

