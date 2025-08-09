Regionali in Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre 2025

Le elezioni regionali in Calabria si terranno il 5 e 6 ottobre. “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025'', ha annunciaot sul sito della Regione Filippo Pietropaolo, vice presidente della Calabria. ''Il centrodestra - aggiunge - con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere.Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”. Le elezioni regionali in Calabria sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto. Ieri il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governato e il presidente dell'assemblea, Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l'assise.