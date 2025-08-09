Regionali in Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre 2025

Lo rende noto il vice presidente della giunta regionale, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del voto. Il decreto è stato pubblica sul bollettino ufficiale della Regione. Ieri la seduta di congedo del Consiglio, dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, che hanno anticipato la fine della legislatura
Le elezioni regionali in Calabria si terranno il 5 e 6 ottobre. “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025'', ha annunciaot sul sito della Regione Filippo Pietropaolo, vice presidente della Calabria. ''Il centrodestra - aggiunge - con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere.Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”. Le elezioni regionali in Calabria sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto. Ieri il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governato e il presidente dell'assemblea, Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l'assise.
©Ansa
Tessera elettorale persa o scaduta: come fare per averne una nuova
Per votare, per qualsiasi tipo di elezioni e per i referendum, i cittadini devono andare al proprio seggio di riferimento con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Cosa succede nel caso in cui non la si trovi all'ultimo? E se ci si accorge che tutti gli spazi per i timbri elettorali sono già occupati? Ecco cosa serve sapere