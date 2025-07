Trasporti, urbanistica, cultura e turismo tra le materie che passeranno direttamente alla Capitale. Il provvedimento costituzionale, atteso in Cdm, punta a entrare in vigore nel 2027 ascolta articolo

Roma è pronta a cambiare volto istituzionale. È atteso entro la pausa estiva — forse già oggi — l’approdo in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale sui poteri speciali di Roma Capitale, una riforma discussa da oltre vent’anni e che ora potrebbe finalmente prendere forma. L’obiettivo: riconoscere alla Capitale d’Italia un assetto istituzionale autonomo, più vicino a quello di un ente dotato di poteri legislativi propri in ambiti chiave come trasporti, urbanistica, beni culturali, commercio e turismo.

Una nuova autonomia dentro la Costituzione Roma non diventerà una nuova Regione, ma sarà ufficialmente inserita nell’articolo 114 della Costituzione accanto a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Un ente a sé, con poteri speciali che finora spettavano alla Regione Lazio. Emblematico il caso del Fondo per il trasporto pubblico locale (Tpl): attualmente gestito dalle Regioni, passerà direttamente dal governo al Campidoglio. Il nuovo assetto non sarà solo giuridico, ma anche finanziario: alla devoluzione delle competenze seguirà l’assegnazione di risorse adeguate per sostenere la governance e il nuovo ruolo amministrativo della Capitale.

Il percorso parlamentare e la tempistica Dopo il via libera del Consiglio dei ministri, la riforma dovrà essere recepita attraverso una legge costituzionale approvata con maggioranza qualificata in quattro letture da Camera e Senato. Prima dell’approvazione definitiva, il testo sarà sottoposto al parere dell’Assemblea Capitolina e del Consiglio regionale del Lazio, in un processo che si auspica rapido ma condiviso con le istituzioni locali. Se tutto procederà secondo i tempi previsti, la norma entrerà in vigore nel 2027, anno delle prossime elezioni amministrative a Roma. Il nuovo sindaco, eletto in quell’occasione, sarà il primo a beneficiare di poteri legislativi ampliati.

Meloni e l’impegno bipartisan Per la premier Giorgia Meloni si tratterebbe di un traguardo simbolico e politico: fu proprio lei, nel 2020, a firmare l’ordine del giorno approvato all’unanimità dalla Camera che impegnava il governo a rafforzare i poteri e le risorse di Roma Capitale. Una promessa che oggi potrebbe diventare realtà, rafforzando il messaggio di centralità della Capitale per l’attuale esecutivo. Il clima di collaborazione tra il governo e il sindaco dem Roberto Gualtieri, già visibile nella cabina di regia per il Giubileo, è stato fondamentale per la stesura del disegno di legge. Al dossier hanno lavorato i ministri Elisabetta Casellati (Riforme) e Roberto Calderoli (Affari regionali), con un ruolo attivo anche del senatore Andrea De Priamo per Fratelli d’Italia.