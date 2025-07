“Sono Giorgia, non sono quello che dicono”

La premier conquista la copertina di Time con il ritratto di una leader influente e apprezzata a livello internazionale. “Non sono omofoba, non sono fascista”, dice mentre lavora al consolidamento e all’allargamento della propria base di consenso. Ma sarà in Italia che si misurerà davvero la sua leadership: dalla capacità di rimettere in moto il Paese passerà la differenza tra immagine e governo