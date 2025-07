Taglio vitalizi, centinaia di ex parlamentari presentano ricorso

Centinaia di ex deputati alla Camera hanno presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi. Ora, il collegio d'Appello di Montecitorio è chiamato a pronunciarsi sulla questione. Un caso che va avanti dal 2018 dalla delibera voluta dal M5S e in particolare dall’ex presidente della Camera Roberto Fico. La camera di Consiglio si riunirà giovedì 10 luglio e la decisione arriverà la prossima settimana. Come riferiscono fonti parlamentari interessate al dossier, se l'istituzione dovesse riconoscere gli assegni arretrati, ci sarebbe un impatto potenzialmente oneroso e si arriverebbe a una cifra complessiva di poco meno di 4 miliardi di euro, considerando anche i ricorsi molto addietro nel tempo. Cifra che viene contestata, però, dai ricorrenti. Tra questi, come riporta il Corriere , ci sono Mario Landolfi, Carmelo Briguglio, Mario Capanna, Fabrizio Cicchitto, Margherita Boniver, Claudio Martelli. E ancora l’ex magistrato Tiziana Maiolo, il giornalista Paolo Guzzanti, gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, l'attuale sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola e anche l'attrice hard Ilona Staller.

Ex parlamentari: “Nessun assalto ma un risparmio notevole per la Camera”

Mercoledì scorso si è tenuta la prima udienza dell'organo che ha poteri giurisdizionali. "All'udienza non ci sono state tensioni tra gli avvocati e il collegio giudicante, si è registrato un dibattito sereno e approfondito", ha sottolineato oggi in una nota l'Associazione degli ex parlamentari che ha spiegato di aver avanzato proposte relative agli adeguamenti derivanti dall'aumento previsto dall'inflazione, "il che - la tesi - porterebbe a un risparmio notevole da parte della Camera dei Deputati rispetto all'attuazione attualmente obbligatoria della delibera assunta a suo tempo dall'Ufficio di presidenza presieduto dall'onorevole Fico", ribadiscono gli ex parlamentari.

L'avvocato: “La delibera Fico penalizza un'intera categoria”

A difendere gli ex senatori e deputati è l'ex parlamentare e avvocato Maurizio Paniz che già si prepara a un'ulteriore battaglia nel caso in cui si decida di rigettare i ricorsi sulla base del rispetto della delibera Fico del 2018. "Se si dovesse andare in questa direzione faremmo un ricorso alla Corte Cedu e una causa ai singoli giudici dell'organismo”, ha dichiarato Paniz all'Agi aggiungendo che “la delibera Fico è un intervento per penalizzare una intera categoria di persone in contrasto con tutti i cittadini italiani", per gli ex parlamentari "si è trattato di tagli che partono dal 35 e arrivano anche all'86%. Voglio vedere come si comporterebbe qualcuno a cui viene tagliato l'80% della pensione...", afferma.

I ricorrenti

In riferimento alle notizie apparse sulla stampa sulla questione dei vitalizi, l’Associazione degli ex parlamentari ritiene di fare alcune precisazioni e dichiara che all’udienza del 2 luglio non vi è stata alcuna “tensione” tra gli avvocati e il collegio giudicante, ma un dibattito sereno e approfondito. "Siamo in attesa della decisione del Collegio d’Appello nel doveroso rispetto che si deve a chi è chiamato ad esercitare le funzioni del giudice”, hanno sottolineato. “Siamo perciò rammaricati di notizie imprecise che distorcono la verità dei fatti, e ignorano l’attuale trattamento diseguale tra ex senatori ed ex deputati e tra gli stessi ex deputati. Innanzitutto l’Associazione sente il dovere di precisare che i ricorrenti non sono 1400, ma circa la metà e che tra l’altro purtroppo circa 200 sono deceduti", ribadiscono.