Ius scholae, Lega: testo irricevibile. Tajani: nostro è Ius Italiae

Continua a far discutere lo Ius scholae, la proposta del Pd che darebbe la cittadinanza italiana ai bambini che hanno fatto ingresso in Italia entro i 12 anni e che abbiano frequentato la scuola per 5 anni. Fortemente contraria la Lega che definisce la proposta come “tecnicamente sbagliata” e “irricevibile” anche "dal punto di vista politico". A dirlo è il capogruppo della Lega in commissione Cultura, Rossano Sasso, per il quale "tecnicamente chi fa una proposta del genere non conosce la realtà delle scuole”. Gli fa eco la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone che incalza: "Chi fa questa proposta a guardare l'esito del referendum della cittadinanza. Facciamo proposte su quello che gli italiani vogliono".