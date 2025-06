Se i politici di oggi fossero personaggi di Shakespeare

Il drammaturgo e poeata inglese ha vissuto tempi tumultuosi: anni in cui si mise in moto il più grande scisma politico dell’epoca con il divorzio di Enrico VIII da Caterina d’Aragona e la rottura con la Chiesa Cattolica di Roma; anni in cui l’Inghilterra prendeva forma con i regni di Elisabetta I e Giacomo I. Non sorprende possa dire la sua, ancora oggi, sulla natura del potere e su come viene esercitato. Alcuni eventi attuali del resto sembrano estrapolati dalle pagine delle sue opere