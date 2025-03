Mario Draghi in Senato: “Sicurezza Ue messa in dubbio da svolta Trump”

L’ex governatore della Bce, davanti alle Commissioni Affari Europee, Bilancio e Attività Produttive di Camera e Senato in seduta congiunta in Sala Koch, illustra il documento presentato a Bruxelles in cui si descrivono le tre sfide che attendono il Vecchio Continente per rilanciarsi: innovazione, decarbonizzazione e Difesa ascolta articolo

"La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l'invasione dell'Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Unione Europea”: a dirlo è Mario Draghi, consulente speciale della presidente della Commissione Ue ed ex premier e presidente Bce, presentando il suo rapporto al Parlamento. "Gli indirizzi della nuova amministrazione hanno drammaticamente ridotto il tempo disponibile l'Europa è oggi più sola nei fori internazionali". L’ex premier è oggi in Senato dove, in un’audizione a Palazzo Madama, illustra ai parlamentari italiani il suo Rapporto presentato a Bruxelles in cui si descrivono le tre sfide che attendono il Vecchio Continente per rilanciarsi: innovazione, decarbonizzazione e Difesa. Per vincere queste sfide l’ex governatore della Bce ha preventivato anche un investimento di 800 miliardi, la stessa cifra che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen vorrebbe venisse destinata al riarmo dei singoli Stati. E questo avviene nello stesso giorno in cui la premier Giorgia Meloni è attesa nell'Aula di Palazzo Madama per rendere le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Draghi: “Per competitività priorità è ridurre le bollette” "Costi dell'energia così alti pongono le aziende - europee e italiane in particolare - in perenne svantaggio nei confronti dei concorrenti stranieri" mettono a rischio "la sopravvivenza di alcuni settori tradizionali dell'economia, ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevata crescita”, ha detto ancora Draghi, spiegando che "una seria politica di rilancio della competitività europea deve porsi come primo obiettivo la riduzione delle bollette - per imprese e famiglie". Draghi: su riforme energia non possiamo solo aspettare l'Ue In Italia "non possiamo unicamente aspettare le riforme a livello europeo", sono disponibili "decine di gigawatt di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione o di contrattualizzazione. È indispensabile semplificare e accelerare gli iter autorizzativi, e avviare rapidamente gli strumenti di sviluppo". Lo ha detto Mario Draghi: il problema dei prezzi all'ingrosso dell'energia, pari in Europa a due o tre volte i livelli Usa, è "ancora più marcato in Italia, dove i prezzi dell'elettricità all'ingrosso nel 2024 sono stati in media superiori dell'87% rispetto a quelli francesi, del 70% rispetto a quelli spagnoli, e del 38% rispetto a quelli tedeschi. Leggi anche Draghi: "Per far fronte a sfide Ue deve agire come fosse unico Stato"