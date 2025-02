L'ex presidente della Bce è intervenuto all'Eurocamera in quanto autore del Rapporto sulla Competitività Ue. L'Unione europea, ha detto, deve "abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato dei capitali più basato sull'equity". Per Draghi l'Ue "deve essere focalizzata sui settori che guideranno l'ulteriore crescita. Velocità, scala e intensità saranno essenziali"

L’Unione europea deve essere veloce e compatta. Questo il senso del discorso di Mario Draghi al Parlamento europeo di Bruxelles di questa mattina. L’ex presidente della Bce è l’autore del Rapporto sulla Competitività Ue e durante il suo intervento all’Eurocamera ha spiegato come la risposta dell’Unione europea di fronte al nuovo contesto che la circonda debba “essere rapida”. Il tempo, ha detto Draghi, “non è dalla nostra parte, con l'economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce. Deve essere commisurata all'entità delle sfide. E deve essere focalizzata sui settori che guideranno l'ulteriore crescita. Velocità, scala e intensità saranno essenziali". L’ex numero uno della Banca centrale europea ha ricordato che i Paesi dell’Ue, per far fronte alle sfide che li attendono, devono essere in grado di "agire sempre più come se fossimo un unico Stato. La complessità della risposta politica che coinvolge la ricerca, l'industria, il commercio e la finanza richiederà un grado di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo". “Abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato dei capitali più basato sull'equity": ecco le vere sfide dell’Ue secondo Mario Draghi.

Appello all'unità

"Contiamo sul fatto che il Parlamento agisca da protagonista", ha poi invitato Mario Draghi. "Per costruire l'unità politica, per creare lo slancio per il cambiamento, per chiedere conto ai politici delle loro esitazioni e per realizzare un ambizioso programma d'azione. Possiamo far rivivere lo spirito innovativo del nostro continente. Possiamo recuperare la capacità di difendere i nostri interessi. E possiamo dare speranza ai nostri popoli". Tutti, governi, parlamenti nazionali, vertici Ue, "sono chiamati a essere i custodi di questa speranza in un momento di svolta nella storia dell'Europa. Se uniti, saremo all'altezza della sfida e avremo successo", ha concluso.