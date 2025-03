Meloni: "Donne cuore pulsante società. Ma molto da fare per la parità"

"Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano. Come Governo, il nostro impegno è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio sui social in occasione dell'8 marzo. "I numeri parlano chiaro: l'occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i dieci milioni di donne lavoratrici. Un risultato importante - prosegue la premier - ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito". Poi Meloni aggiunge: "Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata. La parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente, senza sacrificare né il lavoro né la vita familiare. Continueremo a lavorare - conclude - per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere".