Strade Bianche 2025: orari e dove vedere in tv la corsa di ciclismo

Sabato 8 marzo a Siena torna Strade Bianche 2025. Sono infatti stati annunciati gli iscritti alla 19esima edizione della competizione con tante stelle ai nastri di partenza. L’orario di inizio è fissato alle 11:25 e quello di arrivo tra le 16:29 e le 17.04 per un percorso lungo 213 km su un dislivello di 3716 metri, molto mosso e ondulato, senza lunghe salite ma con molti strappi, alcuni anche ripidi. La Strade Bianche 2025 sarà trasmessa in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+.