Terra dei fuochi, generale Giuseppe Vadalà commissario unico

Giuseppe Vadalà sarà il commissario unico per la Terra dei fuochi . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , nel corso della riunione del Consiglio dei ministri. Il suo compito sarà quello di "coordinare la bonifica del territorio, affidandogli poteri straordinari legati alle attività specificatamente indicate dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Le parole di Meloni

"Ci tenevo a segnalare - ha affermato Meloni secondo quanto si apprende - che, all'interno del decreto-legge sulla Pubblica Amministrazione, il Governo ha voluto inserire delle norme che puntano ad affrontare e risolvere l'annosa questione legata all'inquinamento ambientale nella "Terra dei fuochi". Sono norme che introduciamo per garantire l'attuazione di quanto previsto dalla sentenza del 31 gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia per non aver adottato adeguate misure per fronteggiare l'inquinamento dell'area. Violazioni che risalgono nel tempo, in un contenzioso aperto da diversi anni".

Con la nomina del Commissario - ha spiegato - il governo riporta a un unico soggetto l'attuazione degli interventi di bonifica della Terra dei fuochi che prima dipendevano da diversi livelli di governo, sia nazionale che territoriale. Per questo motivo - ha spiegato - non si è riusciti a completare in tempi accettabili gli interventi di bonifica. La presidente del Consiglio ha osservato che si tratta dell'ennesimo segnale di attenzione "a un territorio profondamente oltraggiato che da tempo chiede risposte concrete".