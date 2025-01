Terra dei Fuochi, cos'è e dove si trova: la mappa dei comuni coinvolti

L'espressione indica una parte del territorio della Campania, compresa tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, caratterizzata dall'interramento di rifiuti tossici, dalla presenza di discariche abusive e roghi di rifiuti che hanno determinato alti livelli di inquinamento nell'atmosfera. L'area è finita nel mirino della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia per non aver fatto abbastanza per tutelare la salute dei residenti

Nell'Italia meridionale c'è un'area conosciuta come “Terra dei Fuochi”. Nata negli anni Duemila, l'espressione indica una parte del territorio della Campania, compresa tra la provincia di Napoli e quella di Caserta. Caratterizzata, nei decenni scorsi, dall'interramento di rifiuti tossici, dalla presenza di discariche abusive e roghi di rifiuti che hanno diffuso nell'atmosfera alti livelli di inquinamento nocivi per la salute, l'area è finita nel mirino della Corte europea dei diritti umani. I giudici hanno infatti condannato l'Italia per non aver fatto abbastanza per tutelare la salute dei residenti, riconoscendo un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, che può essere qualificato come “imminente”. Ma quali sono i comuni coinvolti?

La Terra dei Fuochi

Le località campane che rientrano nella cosiddetta Terra dei Fuochi non sono poche. I primi sospetti sulle illecite attività di smaltimento dei rifiuti tossici nell'area risalgono alla prima metà degli anni Novanta, quando la polizia effettuò un'indagine approfondita, condotta dall'ispettore della Criminalpol Roberto Mancini. L'espressione “Terra dei Fuochi” comparve per la prima volta nel 2003 in un rapporto di Legambiente. Ancora oggi, la questione legata ai gas inquinanti nel territorio resta al centro dell'attenzione. In totale, si tratta di 3 milioni di metri quadrati di area inquinata.

I comuni interessati

Ma quali sono i comuni che rientrano nella Terra dei Fuochi? Si dividono in più livelli di pericolosità. Eccoli di seguito:

Santa Maria Capua Vetere

Masseria Monti

Frignano - Villa di Briano

Casal di Principe

Casandrino

Casapesenna

San Cipriano di Aversa

Villa Literno

Trentola - Ducenta

Lusciano

Frignano

Casaluce

Caivano (enormemente colpito)

Orta di Atella

Crispano

Aversa

Frattamaggiore Nevano

Afragola

Giugliano in Campania (con rischio di morte)

Cesa

Mugnano di Napoli

Marano di Napoli

Villaricca

Casoria

Calvizzano

Arzano

Somma Vesuviana

Pollena Trocchia

Marigliano

Camposano

Palma Campania

San Giuseppe Casilli

Triangolo della morte (Nola, Acerra, Marigliano)

La decisione della Corte europea dei diritti umani

Nella loro decisione, i giudici della Corte europea dei diritti umani hanno condannato l'Italia, specificando che "non ci sono prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei Fuochi", mentre i progressi nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento sono stati lenti. La Corte sottolinea inoltre che lo Stato non è stato in grado di dimostrare di aver preso tutte azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti nell'area. "Data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto. Anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato", riferisce la Cedu.