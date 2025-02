Elezioni comunali Genova, Pietro Piciocchi candidato del centrodestra

L’attuale facente funzioni del comune ligure è il nome scelto dalla coalizione. La conferma è arrivata poco dopo l’annuncio di Silvia Salis come candidata del centrosinistra. “Vogliamo mettere al centro i cittadini perché sono al centro di tutto. Il nostro ruolo è il servizio ai cittadini, non il potere”, ha detto Piciocchi accettando la candidatura ascolta articolo

Pietro Piciocchi è il candidato sindaco di Genova per il centrodestra alle prossime elezioni comunali. La conferma del suo nome è arrivata questa mattina durante un incontro stampa del partito, nello stesso giorno dell'annuncio di Silvia Salis come candidata per il centrosinistra. "Sono veramente felice e accetto questa candidatura con grande passione, determinazione ed entusiasmo, un atteggiamento che in questi anni impegnativi ho cercato di mettere in campo tutti i giorni per la mia città". Con queste parole Pietro Piciocchi, attuale facente funzione sindaco di Genova, nell'auditorium dell'Acquario di Genova ha accettato l'investitura a candidato sindaco della città per la coalizione di centrodestra. "Ho fatto riflessioni interiori - ha detto - dopo quanto è successo con l'elezione del Presidente Bucci: potevo ragionare che ho già dato il mio contributo. Ma chi nella vita ha ricevuto deve dare, chi come me ha ricevuto tanto deve restituire alla comunità. Ecco perché ho deciso di accettare questa candidatura che mi è stata chiesta da tanti amici che fanno parte di una coalizione molto vicina. Vogliamo mettere al centro i cittadini perché sono al centro di tutto. Il nostro ruolo è il servizio ai cittadini, non il potere. Siamo anni luce da gestione clienterale".

Rixi (Lega): “Piciocchi giovane e capace” Pietro Piciocchi è l’attuale facente funzioni del comune di Genova. La sua candidatura è sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi oltre a due liste civiche. "Sarà una campagna elettorale in continuità con una amministrazione che ha fatto benissimo. Una persona del territorio che ha vissuto per tanti anni dietro le quinte”, ha spiegato il viceministro Edoardo Rixi, deputato della Lega. “È stato l'uomo dietro la macchina di due giunte di Bucci. È un modo per premiare il lavoro e le cose che sono state fatte. L'avrei proposto anche se Bucci non si fosse voluto candidare come presidente in Regione. È una persona giovane e capace che vive la nostra città e vive nella città e vive anche i disagi che ci sono quando si fanno le grandi opere". Fortemente convinto della candidatura anche il partito di Fratelli d'Italia: Piciocchi, ha affermato Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale di FdI, “è un uomo preparato e sempre sul pezzo. Una persona molto seria. Avere una giunta nuova sarebbe devastante per la città". A ribadire il concetto il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco: "L'unione del centrodestra non è formale ma di sostanza. E non abbiamo mai avuto un minuto di titubanza. È una persona straordinaria che ha fatto un lavoro straordinario. Credo che per Genova avere al governo un'altra forza politica sarebbe un danno enorme". Leggi anche Elezioni comunali a Genova, Silvia Salis candidata del centrosinistra

Ex sindaco Bucci: “Piciocchi persona giusta” A sostenere la candidatura di Piciocchi è anche il presidente della Regione ed ex sindaco di Genova Marco Bucci. "Pietro - ha detto - saprà scegliere le cose belle da continuare e quelle da migliorare, sarà un passo avanti per la città e per i genovesi. Noi siamo per il servizio e non per il potere. Sarà un grande successo e sono convinto che Pietro sia la persona giusta. Genova ha bisogno di grandi persone che siano in grado di portarla nel mondo, non vogliamo tornare indietro. Gli starò vicino".

Piciocchi su Salis: “Non la conosco ma la rispetto” "Silvia Salis non la conosco”, ha detto Pietro Piciocchi in merito alla sua avversaria candidata del centrosinistra. “Sicuramente è una persona che esprime una storia di successo e alla quale fin da ora va tutto il mio rispetto e anche la mia ammirazione perché credo che ha dimostrato molto coraggio a mettersi con una compagnia così chiassosa, così rissosa, così avvitata e contorta. Quindi da questo punto di vista le faccio i migliori auguri". Piciocchi tuttavia ha attaccato la scelta del nome di Salis da parte della coalizione di centrosinistra: “Loro hanno confezionato una coalizione che, con tutto il rispetto per le singole persone, mi sembra un po' una corte dei miracoli, un'armata Brancaleone. Non ho ben capito poi qual è l'elemento che li tiene insieme se non un'alleanza con uno scopo meramente elettorale", ha detto Piciocchi esprimendo la sua preoccupazione che “tutto questo è sulla pelle della città.

Piciocchi: “Salis vive a Roma, credo sia da Guinness” Altro neo sul nome di Salis, per il candidato del centrodestra, riguarda la residenza dell’avversaria: “Mi lascia esterrefatto, senza nulla togliere al profilo di questa candidata che sicuramente è una persona rispettabilissima con qualità e con la quale non vedo l'ora di misurarmi, il fatto che - ha spiegato Piciocchi - non siano riusciti a trovare un candidato radicato sul territorio dopo che per anni hanno insegnato il primato della politica e il primato anche di chi ha costruito una competenza dopo una lunga gavetta, e che il candidato lo siano andati a prendere a Roma, perché mi dicono che questa persona vive a Roma, credo sia un'operazione da Guinness dei primati. Il candidato sindaco di Genova che vive a Roma”.