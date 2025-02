Elezioni comunali Genova, Silvia Salis candidata del centrosinistra

E' arrivato anche dal Movimento 5 Stelle il via libera alla candidatura a sindaco di Genova di Silvia Salis, la campionessa di lancio del martello proposta dal Partito Democratico come candidata civica nella coalizione di centrosinistra

Dopo il via libera del comitato politico del Pd e il via libera di Avs, arriva anche il nulla osta dei Cinque Stelle: Silvia Salis, vicepresidente del Coni, verso l'ufficializzazione come candidata sindaco per il centrosinistra alle prossime amministrative. Con una nota arrivata nelle scorse ore, il M5S, ultimo via libera atteso, ha fatto sapere di aver dato l'ok.