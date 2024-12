Giornata internazionale dei diritti umani, il discorso del Presidente

"In occasione della Giornata che sottolinea la centralità dei diritti umani, la Repubblica riafferma il valore delle norme del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, senza le quali è illusoria ogni prospettiva di pace duratura e di sviluppo dei popoli". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Occorre ribadire la tutela dei diritti di ogni persona, in ogni circostanza. Lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. "In occasione della Giornata che sottolinea la centralità dei diritti umani, la Repubblica riafferma il valore delle norme del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, senza le quali è illusoria ogni prospettiva di pace duratura e di sviluppo dei popoli", sottolinea il Capo dello Stato.