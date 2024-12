Che fine ha fatto la sinistra? La nuova puntata di Sky TG25

Da cosa e da chi deve ripartire periodicamente la sinistra, deflagrata all’inverosimile in mille pezzetti che litigano tra loro dalla fine del partito comunista a oggi

“D’Alema di’ qualcosa di sinistra. D’Alema dì qualcosa. Reagisci”. Quello che Nanni Moretti urla in una scena memorabile del suo “Aprile” guardando in tv un duello tra Berlusconi e D’Alema è legato all’Italia degli anni Novanta, la discesa in campo del Cavaliere, la vittoria del centrodestra. Eppure quel “dì qualcosa di sinistra, dì’ qualcosa, reagisci” echeggia anche oggi. Eccome.



Trent’anni dopo è Calenda a dirlo a Elly Schlein sull’onda del caos Stellantis: “dica qualcosa di sinistra!”. La stessa frase.



Ma che succede alla sinistra? Che fine ha fatto la sinistra? Da cosa e da chi deve ripartire periodicamente la sinistra, deflagrata all’inverosimile in mille pezzetti che litigano tra loro dalla fine del partito comunista a oggi.



Scissioni, divisioni, distinguo, partiti, rifondazioni a sinistra della sinistra, fughe a destra della sinistra, galassie, correnti, anime democristiane contro anime radicali, fronde, liti, veti, faide, cespugli, girotondini, sardine. Su tutto il rischio ztl con cui combatte da anni sotto le accuse di essere elite che elitiga, sistema che si sistema, establishment al caviale sul viale del tramonto.



Si vince al centro? Si vince tornando a fare la sinistra? Si vince tutti insieme? Che deve fare il cosiddetto centro sinistra per tornare a esistere, prima ancora che a vincere?



