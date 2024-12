Governo Meloni, Tommaso Foti favorito per sostituire Raffaele Fitto

Giorgia Meloni sta ancora riflettendo sulla scelta da fare per sostituire Raffaele Fitto, dopo che il 30 novembre ha rassegnato le dimissioni da ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud. E anche se il riserbo è massimo, più passano le ore, più salgono - a quanto apprende l'Ansa - le quotazioni di Tommaso Foti, attuale presidente del gruppo alla Camera. Due punti fermi: niente spacchettamento delle deleghe, che saranno affidate a un nuovo ministro, e l'indicazione di una figura politica di stretta osservanza di Fratelli d'Italia. La questione è delicata, e tiene banco anche al congresso di Noi Moderati, dove Maurizio Lupi riunisce tra presenze e partecipazioni virtuali, tutti i leader del centrodestra. E dove la premier rilancia il valore dell'unità del centrodestra, cercando di archiviare una volta per tutte le frizioni, le schermaglie come le ha definite Ignazio La Russa, che hanno scosso negli ultimi giorni la maggioranza. Anime e identità sono "diverse" ma la forza del centrodestra è la "coesione", dice la premier Meloni in un videomessaggio registrato che assume un peso diverso dopo la settimana di passione sul decreto fisco in Senato. Un messaggio che ripetono anche i suoi vicepremier e lo stesso Lupi, che li ha invitati tutti all'assemblea nazionale del partito per mostrare in maniera plastica quanto il suo centro, non un "cespuglio" ma un "seme", possa rappresentare un "ponte" tra le diverse sensibilità. Ancorato alla tradizione dei popolari (a gennaio ci sarà l'ingresso nel Ppe), che è anche quella di Antonio Tajani. Ma non c'è concorrenza, assicura il leader di Fi ricordando di avere perorato la causa di Noi moderati all'interno della sua famiglia europea.