Governo Meloni, tensioni nella maggioranza tra Lega e FI. Oggi il Cdm

Gli incontri della premier

Il tema sarebbe stato invece affrontato nel colloquio fra la premier e il presidente della Repubblica Mattarella, programmato da giorni e avvenuto mercoledì, a un paio d'ore dal caos in Senato, subito dopo un breve faccia a faccia fra Meloni e Tajani. Nel day after, la presidente del Consiglio avrebbe avuto contatti con i due vicepremier. "È andata come doveva andare", avrebbe ragionato con i suoi, si racconta in ambienti della coalizione tirando le somme dopo la spaccatura della maggioranza, in cui FdI si è schierata assieme alla Lega sul canone, in una votazione dall'epilogo quasi scontato. All'interno del centrodestra c'è chi vede nelle mosse di Meloni una strategia per contenere da un lato le spinte di FI e dall'altro le fughe in avanti della Lega. Nessuno, fra i protagonisti della coalizione, ignora però il rischio che ora possano restare cicatrici sulla maggioranza, in un momento cruciale come l'approvazione della manovra in Parlamento.

Forza Italia attacca

"Nessun litigio", taglia corto Tajani, che con i fedelissimi rivendica di aver tenuto il punto e di aver dimostrato che il partito è unito. "Ora facciamo raffreddare le acque", il messaggio del leader (che nei giorni scorsi ha convocato il Consiglio nazionale per il 13 dicembre). Intanto, però, Nevi ha invitato la Lega a darsi "una calmata: abbassi i toni e torniamo a parlarci di più". Con quell'appellativo per Salvini che in romanesco suona come 'furbetto'. Servono quattro ore per la nota con cui l'azzurro si scusa se le sue parole "sono risuonate come offensive nei confronti del leader della Lega". "Peace and love", replica il vicepremier, al termine di una giornata in cui gli altri leghisti rispettano quasi rigidamente l'ordine di scuderia di non commentare: "È FI che ha votato con il Pd...".