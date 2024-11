Vuole “vietare completamente i cellulari sotto i 14 anni a scuola” il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Lo ha annunciato sabato in occasione della 9° edizione di #ioleggoperché, il progetto di educazione alla lettura dell’Associazione italiana editori. Si tratta di una “battaglia importante”, ha detto, perché “come è ormai noto [il cellulare] non favorisce la concentrazione, la capacità di memorizzazione e la creatività soprattutto nei più giovani. È il dovere di un ministro e di tutti noi". Nelle scuole superiori "non possono essere utilizzati se non per scopi didattici e questo già questo credo sia un passo in avanti importante. Poi valuteremo in corso d’opera", ha aggiunto.