Educare agli schermi figli e genitori: possibilità o privilegio?

La Svezia vuole bandire qualsiasi tipo di schermo per i bambini con meno di due anni. E nel nostro Paese una petizione sottoscritta da intellettuali ed esperti chiede di bandire gli smartphone per gli Under 14. Ma in un mondo iperconnesso è ancora possibile fare un passo indietro? Lo abbiamo chiesto a due pedagogisti. E raccolto il punto di vista delle fondatrici del blog Mamma di Merda che dicono: “Poter usufruire di attività offline è una questione di privilegio. Chi offre delle alternative per i nostri figli?”