Critiche al ministro Valditara, Christian Raimo sospeso per 3 mesi

Lo scrittore durante un dibattito alla festa nazionale di Avs a Roma aveva definito il ministro un "cialtrone, lurido, repressivo e pericoloso". Il provvedimento disciplinare disposto dall’ufficio scolastico regionale prevede anche una decurtazione del 50% dello stipendio ascolta articolo

Tre mesi di stop dall’insegnamento per lo scrittore Christian Raimo. Il provvedimento disciplinare dell’ufficio scolastico regionale, che prevede anche una decurtazione del 50% dello stipendio, arriva dopo le critiche mosse da Raimo contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. "Cialtrone, lurido, repressivo e pericoloso". Queste le parole che lo scrittore, candidato con Alleanza Verdi-Sinistra alle ultime Europee ma non eletto, aveva rivolto al ministro durante un dibattito alla festa nazionale di Avs dal titolo “Proteggiamo la scuola da Valditara”. Raimo nella stessa occasione aveva anche parlato di Valditara come di “un bersaglio da colpire come si colpisce la Morte nera di Star Wars" aggiungendo che "bisogna fare una manifestazione non per la scuola, ma proprio contro Valditara".

I precedenti Christian Raimo non è nuovo a provvedimenti di questo tipo: in passato, durante un dibattito televisivo, riferendosi al caso di Ilaria Salis aveva detto che i neonazisti "vanno picchiati". Dichiarazioni nelle quali, secondo l’ufficio disciplinare che lo aveva sanzionato, si ravvisa "un incitare i giovani alla violenza". Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell'USR Lazio, in seguito alla decisione dell’Ufficio, ha spiegato che le dichiarazioni di Raimo "nei confronti del Ministro Valditara non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un'offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile”. E ha aggiunto: "L'offensività delle dichiarazioni assume un carattere di particolare gravità quando sono indirizzate a un rappresentante delle istituzioni. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che tali affermazioni sono state proferite da un docente. I docenti ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e dovrebbero rappresentare un esempio di comportamento etico e civile per gli studenti. Incoraggiare il rispetto e la tolleranza è parte integrante della loro missione educativa".

Mobilitazione degli studenti Studentesse e studenti del liceo Archimede di Roma, dove Raimo insegna, hanno deciso di mobilitarsi in difesa del professore: all'ingresso dell'istituto è stato affisso uno striscione con scritto "tre mesi di sospensione per un'opinione". Ora gli studenti hanno convocato un'assemblea anche per parlare con i dirigenti scolastici.