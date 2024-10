Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj, si sono incontrati alla Piana degli Albanesi (a Palermo), per far visita alle comunità italo-albanese Arbëreshe in Sicilia. Presenti anche il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto, Massimo Mariani, e il sindaco di Piana, Rosario Petta.

Il discorso di Mattarella

"Gli arbëreshë incarnano una storia di integrazione e accoglienza che ha avuto pieno successo, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale, e strumento di crescita per le realtà e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunità - ha detto Mattarella -. Nel 2018, insieme al predecessore del Presidente Begaj, mi sono recato a San Demetrio Corone per onorare la ricorrenza dei 550 anni dalla morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg. Anche quella occasione ha posto in evidenza come gli arbëreshë costituiscano uno degli esempi più autentici dello stretto collegamento tra passato e presente, tra radici e contemporaneità, tra identità storica e identità attuale. Sono particolarmente lieto di essere qui, oggi, con l'amico Presidente Bajram Begaj, in questo luogo, straordinario esempio di questa esperienza. Conosco e nutro grande ammirazione per i discendenti dell'Arbëria".

E ha aggiunto: "L'Europa delle diversità, in cui nessuna cultura è egemone sulle altre e tutte trovano possibilità di esprimersi, in un percorso di sempre maggiore integrazione. Ritroviamo questa prospettiva nelle parole del grande scrittore albanese - scomparso da recente - Ismail Kadare: "non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non l'Europa". Facciamo nostre le sue parole. Valgono per l'Albania, valgono per l'Italia".